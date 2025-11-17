Игроков в Genshin Impact начали банить за пропуск диалогов через макросы

Разработчики Genshin Impact сообщили о дополнительных мерах наказания за использование сторонних программ, в том числе макросов, позволяющих автоматически пропускать диалоги в сюжетных миссиях.

По мнению студии HoYoverse, это нарушает честность игрового процесса.

Чтобы сохранить честную игровую среду, в ближайшее время будут введены более строгие меры безопасности. В зависимости от нарушения меры могут включать, помимо прочего, приостановку действия учётной записи и удаление незаконно полученных наград.

Игроки в Genshin Impact многократно просили добавить кнопку скипа диалогов для тех, кому неинтересен сюжет. Возможность пропустить диалоги уже есть в других играх студии — Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, но в «Геншине» её до сих пор нет.