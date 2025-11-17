Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игроков в Genshin Impact начали банить за пропуск диалогов через макросы

Игроков в Genshin Impact начали банить за пропуск диалогов через макросы
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики Genshin Impact сообщили о дополнительных мерах наказания за использование сторонних программ, в том числе макросов, позволяющих автоматически пропускать диалоги в сюжетных миссиях.

По мнению студии HoYoverse, это нарушает честность игрового процесса.

Чтобы сохранить честную игровую среду, в ближайшее время будут введены более строгие меры безопасности. В зависимости от нарушения меры могут включать, помимо прочего, приостановку действия учётной записи и удаление незаконно полученных наград.

Игроки в Genshin Impact многократно просили добавить кнопку скипа диалогов для тех, кому неинтересен сюжет. Возможность пропустить диалоги уже есть в других играх студии — Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, но в «Геншине» её до сих пор нет.

Материалы по теме
Видео
Авторы Genshin Impact представили фэнтези-игру на Unreal Engine 5
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android