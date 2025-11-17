«Намечается большой кринж». Стример Папич сыграет шоу-матч с Вудушем в Dota 2

Известный стример Виталий Arthas Цаль (Папич) сообщил, что проведёт шоу-матч по Dota 2 с Александром VooDooSh Шальчиновым — ивент организует площадка W.TV, с которой он начал сотрудничать летом.

Шоу-матч пройдёт в среду, 19 ноября в 18:00 мск. Сам Папич уже остался недоволен происходящим:

В общем намечается большой кринж. Опять каких-то девок позовут в надежде собрать просмотры и устроят нереальную кринжатуру. Девки + Дота — ну короче, ***.

Виталий также разочаровался картинкой-анонсом к ивенту:

Мне уже заранее стыдно. Уже даже с одной картинки этой стыдно. Почему мне *** [лицо] фотошопят на какое-то случайное туловище?