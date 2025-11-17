Скидки
Фильм Достать ножи 3: Проснись, мертвец (2025) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры

Финальный трейлер детектива «Достать ножи: Проснись, мертвец» — премьера 12 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил второй большой трейлер фильма «Достать ножи 3». Детектив Райана Джонсона с подзаголовком «Проснись, мертвец» выйдет 12 декабря на стримингах, а 26 ноября картину выпустят в ограниченный прокат в некоторых кинотеатрах США.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Третья часть серии расскажет о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешана местная церковь.

Главную роль в грядущем детективе вновь сыграет Дэниел Крейг, к нему присоединятся Томас Хейден Чёрч (Песочный человек из «Человека-паука»), Джереми Реннер (Соколиный глаз из «Мстителей»), Джош Бролин (Танос из «Мстителей»), Кейли Спейни («Чужой: Ромул»), Эндрю Скотт («Шерлок») и Мила Кунис («Чёрный лебедь»).

Лучше, чем фильм со Шварценеггером. Обзор «Бегущего человека»
