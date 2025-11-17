Российский мультсериал «Абдукция» в духе «Дандадана» выйдет 27 ноября на Okko

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил, что новый мультсериал «Абдукция» дебютирует на платформе в следующую пятницу, 27 ноября.

Сюжет «Абдукции» напомнит популярное аниме «Дандадан»: два школьника с разными характерами столкнутся с мистическими явлениями и различными заговорами. Героями станут два непохожих друг на друга парня: юный конспиролог Данил и красавчик-спортсмен Сергей.

Режиссером мультсериала выступила Анастасия Бондаренко. Всего в первом сезоне «Абдукции» будет 12 эпизодов, при этом проект планируется продлить ещё на два–три сезона.