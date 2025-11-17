Скидки
Первые кадры фильма по The Legend of Zelda с Линком и Зельдой — премьера 7 мая 2027 года

Японская компания Nintendo представила первые кадры со съёмок фильма по культовой серии видеоигр The Legend of Zelda. Корпорация показала двух главных героев будущей картины — Зельду в исполнении Бо Брагасон и Линка от Бенджамина Эйнсуорта. Производство «Легенды о Зельде» стартовало в Веллингтоне, где снимали трилогию «Властелин колец» и «Аватара» Джеймса Кэмерона.

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

События фильма развернутся в королевстве Хайрул, где молодой воин по имени Линк отправляется в опасное путешествие, сражаясь с чудовищными существами, исследуя коварные подземелья и решая запутанные головоломки, чтобы спасти принцессу Зельду.

Премьера фильма The Legend of Zelda состоится 7 мая 2027 года. Режиссёром выступает Уэс Болл, автор «Бегущего в лабиринте».

Комментарии
