Открытые киберспортивные игры по Dota 2 и CS 2 пройдут в декабре — призовой 4 млн рублей

Федерация компьютерного спорта России сообщила детали о проведении Открытых киберспортивных игр Сбера – 2025. Турнир пройдёт по двум дисциплинам, Dota 2 и Counter-Strike 2, общий призовой фонд составит 4 млн рублей.
Отборочный этап пройдёт 22–23 ноября в онлайн-формате. В открытой квалификации смогут принять участие все желающие — регистрация на турниры (Dota 2 и CS 2) уже открыта на сайте VCSL.
Финальный этап ОКИ пройдёт в Москве 6 и 7 декабря. В каждой дисциплине в решающий этап пройдут четыре команды:
- победитель открытых отборочных 22 ноября;
- победитель открытых отборочных 23 ноября;
- победитель Кубка России (4Pirates в Dota 2 и 33 в CS 2);
- команда Сбера ChristoFire.
6 декабря команды сыграют полуфинальные матчи, а 7 декабря коллективы проведут матчи за титул чемпионов Открытых киберспортивных игр.