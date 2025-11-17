Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Открытые киберспортивные игры по Dota 2 и CS 2 пройдут в декабре — призовой 4 млн рублей

Федерация компьютерного спорта России сообщила детали о проведении Открытых киберспортивных игр Сбера – 2025. Турнир пройдёт по двум дисциплинам, Dota 2 и Counter-Strike 2, общий призовой фонд составит 4 млн рублей.

Отборочный этап пройдёт 22–23 ноября в онлайн-формате. В открытой квалификации смогут принять участие все желающие — регистрация на турниры (Dota 2 и CS 2) уже открыта на сайте VCSL.

Финальный этап ОКИ пройдёт в Москве 6 и 7 декабря. В каждой дисциплине в решающий этап пройдут четыре команды:

победитель открытых отборочных 22 ноября;

победитель открытых отборочных 23 ноября;

победитель Кубка России (4Pirates в Dota 2 и 33 в CS 2);

команда Сбера ChristoFire.

6 декабря команды сыграют полуфинальные матчи, а 7 декабря коллективы проведут матчи за титул чемпионов Открытых киберспортивных игр.