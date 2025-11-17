Создатели «Очень странных дел» уверены, что финальный сезон сериала будет идеальным

Шоураннеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы незадолго до релиза пятого и финального сезона выразили уверенность, что проект на этом закончится.

Мы постоянно учимся на том, что работает, а что нет, применяем эти знания в следующем сезоне. Надеюсь, извлекли все возможные уроки — пятый сезон будет идеальным, у фанатов не возникнет никаких проблем. Думаю, что вероятность неудачи составляет 0,5%.

Пятый сезон шоу разделили на три части, которые будут выходить по ночам в онлайн-кинотеатре Netflix. Первые четыре эпизода выйдут 27 ноября, затем три эпизода выпустят на Рождество, а большой финал состоится в ночь на 1 января.