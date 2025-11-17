Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели «Очень странных дел» уверены, что финальный сезон сериала будет идеальным

Создатели «Очень странных дел» уверены, что финальный сезон сериала будет идеальным
Комментарии

Шоураннеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы незадолго до релиза пятого и финального сезона выразили уверенность, что проект на этом закончится.

Мы постоянно учимся на том, что работает, а что нет, применяем эти знания в следующем сезоне. Надеюсь, извлекли все возможные уроки — пятый сезон будет идеальным, у фанатов не возникнет никаких проблем. Думаю, что вероятность неудачи составляет 0,5%.

Пятый сезон шоу разделили на три части, которые будут выходить по ночам в онлайн-кинотеатре Netflix. Первые четыре эпизода выйдут 27 ноября, затем три эпизода выпустят на Рождество, а большой финал состоится в ночь на 1 января.

Материалы по теме
Расписание выхода пятого сезона сериала «Очень странные дела» от Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android