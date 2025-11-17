Скидки
Team Spirit вышла в плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

Team Spirit победила BetBoom Team в матче группового этапа PGL Wallachia Season 6 по Dota 2 со счётом 2:0 и первой обеспечила себе место в плей-офф турнира.

Dota 2. PGL Wallachia Season 6 . Групповой этап
17 ноября 2025, понедельник. 15:45 МСК
BetBoom Team
Окончен
0 : 2
Team Spirit

Первая карта завершилась со счётом 34:11 и заняла 44 минуты, вторая — 31:27 за 42 минуты. Команда Ильи Yatoro Мулярчука одержала уверенную победу в решающем матче своей группы и напрямую прошла в верхнюю сетку плей-офф, где её следующий матч состоится 20 ноября.

BetBoom Team продолжит выступление в групповой стадии в посеве 2:1. Её следующий матч запланирован на 18 ноября, соперник будет определён по итогам других встреч в группе.

PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября 2025 года в Бухаресте, Румыния. В турнире участвуют 16 команд, разыгрывающих призовой фонд в размере $ 1 млн.

