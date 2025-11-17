Скидки
В S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел патч 1.7 с хардкорным режимом и новыми аномалиями

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили большой патч 1.7, в котором добавили новый режим сложности и улучшили ряд аспектов геймплея.

Теперь игрокам доступен уровень сложности «Мастер» и хардкорный режим с одним сохранением. Кроме того, был переработан ИИ противников, а на карте появились дополнительные аномалии. Также был обновлён экран инвентаря и снаряжения, а при желании игроки могут включить особый режим вообще без элементов интерфейса.

Ранее S.T.A.L.K.E.R. 2 был удалён из библиотеки Game Pass — спустя год после релиза игру можно опробовать, только купив полную версию шутера. 20 ноября состоится релиз шутера на PlayStation 5.

