Больше семейных драм и экшена — звезда «Сёгуна» Хироюки Санада рассказал о втором сезоне

Японский актёр Хироюки Санада, исполнивший роль Ёси Торанага в популярном сериале «Сёгун», рассказал о повествовании во втором сезоне шоу.

Действие продолжения будет разворачиваться через 10 лет после первого сезона:

Мой персонаж становится старше, но мы всё ещё не достигли мира. Так что придётся провести несколько сражений, чтобы в Японии воцарился мир. Будет много экшена и стратегии, а также больше семейных драм, чем было в первом сезоне.

Снимать второй сезон начнут в январе 2026 года. Проект продолжит историю английского штурмана Джона Блэкторна, который попадает в Японию в разгар междоусобных войн в самом начале XVII века.