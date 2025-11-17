Свежий кадр из «Мандалорца и Грогу» по вселенной «Звёздных войн» — фильм выйдет 22 мая

Издание Empire опубликовало новый кадр из предстоящего фильма «Мандалорец и Грогу» — продолжения сериала «Мандалорец» по вселенной «Звёздных войн». Премьера ленты состоится 22 мая 2026 года.

Напомним, лента расскажет о новых приключениях персонажа Педро Паскаля и Малыша Йоды. Помимо Паскаля, в съёмках приняли участие Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

При этом бюджет »Мандалорца и Грогу» составил всего $ 166 млн — это меньше, чем у любого другого полнометражного фильма по »Звёздным войнам».