Вышел трейлер ремейка «Моаны» с живыми актёрами — премьера 10 июля 2026 года

Создатели киноремейка известного мультфильма «Моана» представили тизер с первыми кадрами проекта. Премьера фильма состоится 10 июля 2026 года .

Главные роли в новой версии «Моаны» исполнили молодая актриса Кэтрин Лага’айя и Дуэйн «Скала» Джонсон.

Деталей сюжета картины нет, но известно, что это будет именно ремейк, то есть сюжетную суть оригинала трогать не будут, а лишь переведут её в формат кино.

Оригинальный мультфильм «Моана» дебютировал в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа.