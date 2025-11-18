Появился первый кадр второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
Поделиться
Издание Empire показало первый кадр второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». На нём можно увидеть героя в новом чёрном костюме.
«Рождённый заново» представляет собой перезапуск и одновременно продолжение высокооценённого сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям, помимо Кокса, вернулись Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.
Съёмки продолжения сериала завершились в июне 2025 года. Ранее стало известно, что во втором сезоне актриса Кристен Риттер вернётся к роли Джессики Джонс. Кроме того, в продолжении сыграет звезда серии хорроров «Крик» Мэттью Лиллард.
Новый сезон стартует 4 марта 2026 года.
Комментарии
- 18 ноября 2025
-
07:01
-
06:51
- 17 ноября 2025
-
20:57
-
20:30
-
20:22
-
20:14
-
19:59
-
19:31
-
18:56
-
18:32
-
18:24
-
17:52
-
17:27
-
17:22
-
17:07
-
16:43
-
16:35
-
16:34
-
16:13
-
16:02
-
15:31
-
15:05
-
14:37
-
14:28
-
14:13
-
13:58
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
13:01
-
12:31
-
12:16
-
10:44
-
09:43
-
09:37