Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился первый постер ремейка «Моаны» с живыми актёрами

Появился первый постер ремейка «Моаны» с живыми актёрами
Комментарии

Disney показал первый постер ремейка «Моаны» с живыми актёрами. На нём изображена сама героиня и вода.

Постер картины

Фото: Disney

Деталей сюжета картины нет, но известно, что это будет именно ремейк, то есть сюжетную суть оригинала трогать не будут, а лишь переведут её в формат кино. В центре истории окажется девочка Моана и её близкие люди.

Оригинальный мультфильм «Моана» дебютировал в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа.

Премьера фильма состоится 10 июля 2026 года. Одну из главных ролей в нём исполнил Дуэйн Джонсон.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android