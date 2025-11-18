Дейзи Ридли сыграет главную роль в триллере-боевике «Добрый самаритянин»
Поделиться
По данным Variety, Дейзи Ридли, известная в том числе благодаря роли Рей Скайуокер в «Звёздных войнах», получила главную роль в триллере-боевике «Добрый самаритянин».
В фильме, основанном на оригинальном сценарии Мэттью Иэна Сирульника, сценариста «Рэмбо: Последняя кровь», Розалинд Карвер вместе со своим мужем Марком спасает раненого мужчину, дрейфующего у берегов Индонезии, полагая, что спасает ему жизнь. Через несколько часов их яхта исчезает, Мэтта похищают, а рай превращается в ловушку.
Фильм снимет Пьер Морель («Телохранитель на фрилансе»). Съёмки картины планируются весной 2026 года в Австралии.
Комментарии
- 18 ноября 2025
-
08:19
-
07:38
-
07:01
-
06:51
- 17 ноября 2025
-
20:57
-
20:30
-
20:22
-
20:14
-
19:59
-
19:31
-
18:56
-
18:32
-
18:24
-
17:52
-
17:27
-
17:22
-
17:07
-
16:43
-
16:35
-
16:34
-
16:13
-
16:02
-
15:31
-
15:05
-
14:37
-
14:28
-
14:13
-
13:58
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
13:01
-
12:31
-
12:16
-
10:44