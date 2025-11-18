Дейзи Ридли сыграет главную роль в триллере-боевике «Добрый самаритянин»

По данным Variety, Дейзи Ридли, известная в том числе благодаря роли Рей Скайуокер в «Звёздных войнах», получила главную роль в триллере-боевике «Добрый самаритянин».

В фильме, основанном на оригинальном сценарии Мэттью Иэна Сирульника, сценариста «Рэмбо: Последняя кровь», Розалинд Карвер вместе со своим мужем Марком спасает раненого мужчину, дрейфующего у берегов Индонезии, полагая, что спасает ему жизнь. Через несколько часов их яхта исчезает, Мэтта похищают, а рай превращается в ловушку.

Фильм снимет Пьер Морель («Телохранитель на фрилансе»). Съёмки картины планируются весной 2026 года в Австралии.