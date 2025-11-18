Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дейзи Ридли сыграет главную роль в триллере-боевике «Добрый самаритянин»

Дейзи Ридли сыграет главную роль в триллере-боевике «Добрый самаритянин»
Комментарии

По данным Variety, Дейзи Ридли, известная в том числе благодаря роли Рей Скайуокер в «Звёздных войнах», получила главную роль в триллере-боевике «Добрый самаритянин».

В фильме, основанном на оригинальном сценарии Мэттью Иэна Сирульника, сценариста «Рэмбо: Последняя кровь», Розалинд Карвер вместе со своим мужем Марком спасает раненого мужчину, дрейфующего у берегов Индонезии, полагая, что спасает ему жизнь. Через несколько часов их яхта исчезает, Мэтта похищают, а рай превращается в ловушку.

Фильм снимет Пьер Морель («Телохранитель на фрилансе»). Съёмки картины планируются весной 2026 года в Австралии.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android