Джеймс Кэмерон поклялся снять продолжение «Алиты: Боевого ангела»
Режиссёр Джеймс Кэмерон в интервью рассказал, что он вместе с Робертом Родригесом поклялся снять вторую часть фильма «Алита: Боевой ангел». По словам постановщика, он поклялся «на крови».
На самом деле, мы думаем о том, чтобы связать даже третий фильм, но для начала нужно снять второй. И мы добиваемся прогресса в этом направлении.
Фильм «Алита: Боевой ангел» вышел в 2019 году и рассказывал историю девушки-андроида Алиты, которая когда-то была уничтожена, а потом восстановлена силами врача. Действие ленты разворачивалось в 2563 году. Картина в целом понравилась как критикам, так и зрителям, а фанаты уже давно ждут продолжения.
