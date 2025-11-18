Расписание матчей четвёртого дня PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Сегодня, 18 ноября, продолжается чемпионат PGL Wallachia Season 6 по Dota 2. 16 топовых команд будут бороться за престижный трофей и $ 1 млн.
В рамках четвёртого игрового дня все коллективы проведут серии в формате best-of-3 (до двух побед). Ранее в плей-офф прошли такие команды, как Team Spirit и Team Liquid. Roar Gaming и Team Cobra, в свою очередь, покинули турнир.
Расписание игр PGL Wallachia Season 6 на вторник, 18 ноября:
Корзина 2-1:
- 11:00. Natus Vincere (Европа) — MOUZ (Европа);
- 14:00. OG (Европа) — HEROIC (Южная Америка);
- 17:00. BetBoom Team (Россия) — PARIVISION (Россия).
Корзина 1-2:
- 11:00. GamerLegion (Северная Америка) — Yakult Brothers (Китай);
- 14:00. Tundra Esports (Европа) — Team Tidebound (Китай);
- 17:00. Xtreme Gaming (Китай) — Nigma Galaxy (Ближний Восток).
PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября 2025 года в Бухаресте, Румыния. В турнире участвуют 16 команд, разыгрывающих призовой фонд в размере $ 1 млн.
