Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Вышел трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Аудио-версия:
Комментарии

HBO опубликовала трейлер второй половины первого сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». В ролике показали кадры из оставшихся четырёх эпизодов.

Трейлер

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Действие сериала разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза. В новой серии дети сталкиваются со всё более ужасающими ситуациями, а Шарлотта пытается защитить Хэнка.

Главные роли в сериале исполняют Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард. Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android