Вышел трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

HBO опубликовала трейлер второй половины первого сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». В ролике показали кадры из оставшихся четырёх эпизодов.

Трейлер

Действие сериала разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза. В новой серии дети сталкиваются со всё более ужасающими ситуациями, а Шарлотта пытается защитить Хэнка.

Главные роли в сериале исполняют Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард. Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.