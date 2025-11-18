Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пандора в огне — в новом небольшом трейлере «Аватара 3: Пламя и пепел»

Пандора в огне — в новом небольшом трейлере «Аватара 3: Пламя и пепел»
Комментарии

20th Century Studios представила новый небольшой трейлер фильма «Аватар 3: Пламя и пепел», в котором напомнили, что за рубежом картина выйдет 19 декабря.

Трейлер фильма

Видео доступно на YouTube-канале Avatar. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

Третья часть серии расскажет историю агрессивного клана на’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.

Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»). Сейчас Кэмерон также работает над четвёртой и пятой частями серии, они выйдут в 2029 и 2031 годах соответственно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android