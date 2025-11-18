Скидки
Gumayusi перейдёт в состав Hanwha Life Esports по LoL — СМИ

Спустя несколько часов после новостей о том, что Ли Gumayusi Мин‑хёнг покинул состав T1 по League of Legends, стало известно, где продолжится карьера АДК.

Издание Sheep Esports сообщило, что Мин‑хёнг получил «отличное предложение» от Hanwha Life Esports, которое киберспортсмен пока не принял — он может заменить Пака Viper Дохёна в стартовом составе на сезон-2026. В прошлом году клуб также подписал бывшего игрока T1 Чхве Zeus У Джэ.

Если Hanwha Life Esports удастся подписать одного из сильнейших АДК на про-сцене, то это станет сильным усилением состава. Команда уже выигрывала чемпионат LCK в 2024 году и LCK Cup в 2025‑м.

Организация также проявляет интерес к Киму Canyon Гонбу, который покинул Gen.G Esports. Таким образом, клуб нацелен обновить сразу два ключевых звена — лес и бот-лейн.

Конец эпохи: как Gumayusi получил мировое признание в составе T1 по League of Legends
Конец эпохи: как Gumayusi получил мировое признание в составе T1 по League of Legends
