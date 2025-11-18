OverDrive: Spirit сделала шаг вперёд перед мэйджором, несмотря на поражения от Falcons

Аналитик Алексей OverDrive Бирюков подвёл итоги выступления Team Spirit на BLAST Rivals Fall 2025 и отметил, что команда смотрится лучше, чем на провальном IEM Chengdu 2025. По его словам, у состава появились структура и внятные взаимодействия:

Появилась какая-то игра, какие-то направления. Игроки уже понимают, во что они играют.

Отдельно он отметил хайлайт Данилы donk Крышковца с клатчем 1 в 5 — момент, который аналитик назвал важным для уверенности самого игрока.

При этом OverDrive не скрывает: хотелось увидеть победу над Team Vitality или хотя бы равную борьбу с Falcons, но более стабильные соперники эти матчи забрали. Зато Spirit закрыла The MongolZ — что было принципиально после недавнего поражения.

Бирюков также сказал пару слов о новичках. По его мнению, Андрей tN1R Татаринович выглядел «суперхорошо» на первых картах против Team Vitality и может стать значимым источником импакта. А вот к Ивану zweih Гогину у комьюнити, по словам OverDrive, слишком завышенные ожидания:

Вы сравниваете zweih на первом году в тир-1 с Борей, который шесть лет там играл. Это некорректно. Вопрос к zweih только один — чтобы он быстрее фиксил ошибки, чтобы быстрее запоминал, как делать можно, а как делать нельзя. Понятно, что пока ему тяжеловато, тем более когда команда находится в перестройке, команда находится на спаде.

В целом OverDrive считает, что это ещё не та Team Spirit, которую все помнят по Шанхаю и Кёльну, но команда двигается в правильном направлении перед главным турниром года:

Я понимаю, что пока это ещё не та Team Spirit, которую мы видели в Шанхае год назад или в Кёльне, но это уже Team Spirit, у которой есть игра, которая нам показывает хороший сдвиг к мэйджору. На мэйджоре мы уже будем по полной программе её оценивать и говорить, всё хорошо или всё плохо.

Team Spirit заняла 5-6-е место на BLAST Rivals Fall 2025, уступив Team Falcons в группе и проиграв Team Vitality в стартовом матче плей-офф. Следующий и последний турнир для команды в этом году — StarLadder Budapest Major, который пройдёт с 24 ноября по 14 декабря.