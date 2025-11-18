В PS Plus добавили GTA 5, Pacific Drive и ещё семь игр
Сегодня Sony пополнила подписку PS Plus в тарифах Extra и Deluxe новыми играми. В каталог вернули GTA 5, которая уже была в нём ранее, а также добавили атмосферный сурвайвал Pacific Drive с автомобилем и другие тайтлы.
Каталог PS Plus Deluxe пополнила Tomb Raider: Anniversary — это ремейк первой игры во франшизе про расхитительницу гробниц Лару Крофт.
Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2025 года:
- Grand Theft Auto V;
- Pacific Drive;
- Still Wakes the Deep;
- Insurgency: Sandstorm;
- Thank Goodness You’re Here;
- The Talos Principle 2;
- Monster Jam Showdown;
- MotoGP 25.
Новинки PS Premium в октябре 2025 года:
- Tomb Raider: Anniversary.
