В PS Plus добавили GTA 5, Pacific Drive и ещё семь игр

Сегодня Sony пополнила подписку PS Plus в тарифах Extra и Deluxe новыми играми. В каталог вернули GTA 5, которая уже была в нём ранее, а также добавили атмосферный сурвайвал Pacific Drive с автомобилем и другие тайтлы.

Каталог PS Plus Deluxe пополнила Tomb Raider: Anniversary — это ремейк первой игры во франшизе про расхитительницу гробниц Лару Крофт.

Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2025 года:

Grand Theft Auto V;

Pacific Drive;

Still Wakes the Deep;

Insurgency: Sandstorm;

Thank Goodness You’re Here;

The Talos Principle 2;

Monster Jam Showdown;

MotoGP 25.

Новинки PS Premium в октябре 2025 года: