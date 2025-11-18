Скидки
В PS Plus добавили GTA 5, Pacific Drive и ещё семь игр

Сегодня Sony пополнила подписку PS Plus в тарифах Extra и Deluxe новыми играми. В каталог вернули GTA 5, которая уже была в нём ранее, а также добавили атмосферный сурвайвал Pacific Drive с автомобилем и другие тайтлы.

Каталог PS Plus Deluxe пополнила Tomb Raider: Anniversary — это ремейк первой игры во франшизе про расхитительницу гробниц Лару Крофт.

Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2025 года:

  • Grand Theft Auto V;
  • Pacific Drive;
  • Still Wakes the Deep;
  • Insurgency: Sandstorm;
  • Thank Goodness You’re Here;
  • The Talos Principle 2;
  • Monster Jam Showdown;
  • MotoGP 25.

Новинки PS Premium в октябре 2025 года:

  • Tomb Raider: Anniversary.
