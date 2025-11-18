Россиянин Chronicle рассказал о переходе в состав Team Vitality по Valorant

Российский игрок Team Vitality по Valorant Тимофей Chronicle Хромов в интервью Esports.ru поделился мыслями об уходе из Fnatic, оценил прошлый сезон и рассказал, рассматривает ли вариант снова выступать в составе из СНГ.

После двух лет в Fnatic Хромов признался, что уход из команды дался ему непросто. По его словам, он хотел сохранить прежний состав, но договориться с организацией не удалось. При этом в Vitality игрок сразу почувствовал доверие и заинтересованность со стороны будущих тиммейтов.

Тяжело, и до сих пор не могу говорить об этом публично из-за многих причин. Единственное, что я могу сказать, — так это то, что, несмотря на всё, я очень сильно хотел продолжать играть с ребятами дальше, но мы не смогли договориться с организацией.

Отдельно Хромов выделил разницу в подходе к тренировкам между Европой и СНГ. По его словам, команды региона традиционно берут объёмом и «гриндом», тогда как в европейских клубах акцент смещён на качество работы:

Если СНГ берёт гриндом, то ребята из Европы пытаются действовать спокойнее и умнее. Например, в Gambit мы славились количеством работы, который мы проделываем как команда каждый день. Вроде бы мы в 2021 году сыграли больше всех пракков по сравнению со всеми командами на тот момент, и, я думаю, это показывает многое. Во Fnatic было всё практически наоборот, там больше шёл фокус на качество работы, поэтому тренировочных игр было меньше, зато сил и концентрации на каждый из них можно было распределить лучше.

Не обошли стороной и тему возможного возвращения в составы из СНГ. Chronicle признался, что ранее не рассматривал такой сценарий, но сейчас относится к нему спокойнее.

Говоря о целях на 2026 год, Chronicle подчёркивает, что не ставит конкретных турнирных задач. Ему важно проделать объём работы, о котором он не пожалеет в конце сезона: это же настроение он транслировал и новой команде.

Тимофей Хромов присоединился к Team Vitality в октябре 2025 года после окончания Valorant Champions 2025, где NRG разгромила Fnatic в финале. В составе французского клуба также играет Никита Derke Сырмытев.