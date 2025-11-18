Скидки
В Battlefield 6 добавили новую карту, оружие и режим

В Battlefield 6 добавили новую карту, оружие и режим
Сегодня для Battlefield 6 выпустили свежий большой патч. С ним в шутере появились новая карта Eastwood в Южной Калифорнии (с поддержкой всех режимов), дробовик DB-12, револьвер M357 Trait Sidearm, временный режим Sabotage и другое.

Размер патча на всех платформах:

  • PS5 — 5,2 ГБ;
  • ПК (Steam) — 13,1 ГБ;
  • Xbox Series S — 10,9 ГБ;
  • Xbox Series X — 15,01 ГБ.

Вместе с этим в Battlefield 6 добавили новый бонусный путь для боевого пропуска — The California Resistance, через который в том числе открывается новое оружие. Ещё разработчики исправили множество проблем как с пехотными войсками, так и с техникой, и внесли прочие улучшения в геймплей.

