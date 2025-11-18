Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Deadline поделилось ближайшими планами актрисы Сэди Синк. Звезда «Очень странных дел» завершила съёмки в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» и скоро приступит к съёмкам новых «Мстителей». Пока неясно, речь идёт о «Судном дне» или будущих «Секретных войнах», которые выйдут с разницей в 12 месяцев.

Пока неясно, кого именно играет Синк в киновселенной Marvel. Предполагается, что актрисе досталась роль Гвен Стэйси, возлюбленной Питера Паркера, однако никаких подтверждений этому пока нет. Отмечается, что девушка присоединится к касту Мстителей в 2026 году, когда в Британии пройдёт новый этап досъёмок картины.

Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 17 декабря 2026 года, а «Секретные войны» выйдут 17 декабря 2027-го. «Человек-паук: Совершенно новый день» можно будет посмотреть 31 июля 2026-го, где официально представят персонажа актрисы.

Материалы по теме
Лучше, чем фильм со Шварценеггером. Обзор «Бегущего человека»
Лучше, чем фильм со Шварценеггером. Обзор «Бегущего человека»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android