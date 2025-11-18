Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»

Издание Deadline поделилось ближайшими планами актрисы Сэди Синк. Звезда «Очень странных дел» завершила съёмки в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» и скоро приступит к съёмкам новых «Мстителей». Пока неясно, речь идёт о «Судном дне» или будущих «Секретных войнах», которые выйдут с разницей в 12 месяцев.

Пока неясно, кого именно играет Синк в киновселенной Marvel. Предполагается, что актрисе досталась роль Гвен Стэйси, возлюбленной Питера Паркера, однако никаких подтверждений этому пока нет. Отмечается, что девушка присоединится к касту Мстителей в 2026 году, когда в Британии пройдёт новый этап досъёмок картины.

Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 17 декабря 2026 года, а «Секретные войны» выйдут 17 декабря 2027-го. «Человек-паук: Совершенно новый день» можно будет посмотреть 31 июля 2026-го, где официально представят персонажа актрисы.