Вышел трейлер семейной комедии «Папа может!» с Александром Реввой — премьера 29 января
Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер фильма «Папа может!». Семейная комедия выйдет в кинотеатрах России 29 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале ыыы. Права на видео принадлежат ыыы.

Сюжет картины расскажет историю беспечного отца большого семейства, который впервые остаётся один на один с домашними делами и неуправляемыми детьми, потому что жена взяла внезапный отпуск и улетела на Мальдивы. 10 дней наедине с хозяйством и детьми перевернут его мир с ног на голову: герою предстоит пройти родительский экспресс-курс и осознать, что быть «хорошим папой» – настоящий талант, требующий терпения и большого сердца.

Главные роли в фильме сыграли Александр Ревва («Конец славы»), Глафира Тарханова («Баба Яга спасает Новый год»), Елена Валюшкина («Формула любви»), Никита Тарасов («Первый Оскар»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступил Дмитрий Суворов («Ждун»).

