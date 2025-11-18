Clair Obscur: Expedition 33 поставила рекорд по номинациям на The Game Awards 2025

17 ноября стали известны все номинанты на The Game Awards 2025 — крупную игровую премию журналиста Джеффа Кили. Главным событием анонса стало число номинаций Clair Obscur: Expedition 33 — французский экшен может выиграть сразу 12 наград, включая статуэтку за «Игру года».

Это абсолютный рекорд для The Game Awards, который ранее удерживала The Last of Us Part 2. Игра от студии Naughty Dog получила 11 номинаций в 2020 году, где одержала победу в семи категориях. Разработчики «Экспедиции 33» из студии Sandfall уже поблагодарили фанатов и организаторов за поддержку и заявили, что не ожидали увидеть название своей игры столько раз.

Большая честь быть номинированным не только на The Game Awards, но получить 12 номинаций?! В этом году было так много достойных, прекрасных игр, и мы невероятно счастливы быть среди них. Спасибо!

Церемония вручения наград The Game Awards 2025 пройдёт в ночь на 12 декабря в Лос-Анджелесе.