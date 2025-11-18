Боксёрская драма «Кристи» с Сидни Суини провалилась в прокате — сборы ленты не раскрывают

Спортивная драма «Кристи» с Сидни Суини уже стала одним из самых больших кассовых провалов. За первые выходные лента собрала очень скромные $ 1,3 млн в США при бюджете в $ 15 млн.

Судя по всему, на втором уикенде сборы фильма обрушились ещё сильнее — кинокомпания Black Bear решила не сообщать актуальную кассу картины. Обычно это происходит для того, чтобы СМИ лишний раз не писали о крайне низких сборах ленты и не привлекали внимание к этому факту, чем не раз пользовались Warner Bros. и другие голливудские студии.

«Кристи» рассказывает о Кристин Мартин, которую называют женской версией Рокки. Это самая известная боксёрша в США, включённая в Зал славы: чемпионка мира и первая женщина, которая подписала контракт с легендарным промоутером Доном Кингом. Лента вышла в мировой прокат 7 ноября.