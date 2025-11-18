«Это было волшебно»: Том Фелтон и Джейсон Айзекс — на фото с пьесы по «Гарри Поттеру»

Британский актёр Том Фелтон опубликовал новый пост в соцсетях, посвящённый пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Исполнитель роли Драко Малфоя выложил фотографии семейства Малфоев после игры на Бродвее.

Так, на фотографиях можно увидеть самого Тома Фелтона, Эйдана Клоуса в роли Скорпиуса Малфоя (сына Драко) и Джейсона Айзекса, который играл роль Люциуса Малфоя (отца Драко) в киносаге от Warner Bros.

Никто не может сравниться с Малфоями. Три поколения впервые встретились на сцене. Стоит ли говорить, это было просто волшебно.

Фото: Соцсети Тома Фелтона

Фото: Соцсети Тома Фелтона

Фото: Соцсети Тома Фелтона

Фото: Соцсети Тома Фелтона

Пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя» состоялась 11 ноября в Нью-Йорке — она рассказывает о первом отправлении детей Поттеров и Малфоев в Хогвартс. 37-летний Том Фелтон впервые за 15 лет вернулся к роли своего персонажа.