Сборы «Иллюзии обмана 3» превысили 600 млн рублей за шесть дней проката

18 ноября сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли отметки в 600 млн рублей. Это произошло на шестой день проката, голливудская картина продолжает лидировать в российских чартах с большим отрывом. По текущим темпам сборов лента может достигнуть 1 млрд рублей уже в ближайшие выходные.

Фото: ЕАИС

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).

