Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Почему 18 ноября не работают Twitch, FACEIT, Twitter, Spotify и другие сервисы — серьёзный сбой в работе Cloudflare

Twitch, Spotify и другие популярные сайты столкнулись со сбоями из-за Cloudflare
Комментарии

Днём 18 ноября пользователи Сети столкнулись с массовыми проблемами при загрузке десятков популярных сайтов. Люди жалуются, что сервисы открываются с трудом или не открываются вовсе.

Проблемы испытывают пользователи Spotify, FACEIT, Twitter (X), ChatGPT, 4pda и ряда известных онлайн-игр.

Как сообщается, сбой связан с трудностями Cloudflare — компании-посредника, которая выступает в роли прокси для сайтов, защищая их от DDoS-атак и других воздействий. Причины сбоя сейчас выясняются.

Также пока неизвестно, сколько времени займёт исправление ситуации — вероятно, над проблемой работают технические специалисты Cloudflare, но официальных заявлений на этот счёт не поступало.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android