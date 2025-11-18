Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лучшие российские фильмы, сериалы и актеры 2025 года — опрос ВЦИОМ

Россияне назвали лучших актёров 2025 года — лидером стал Сергей Безруков
Комментарии

Аналитический центр ВЦИОМ подвёл итоги 2025 года в российском кино — по результатам опроса главной звездой российская аудитория назвала Сергея Безрукова. Он набрал 15%, обогнав Сергея Бурунова (14%), Юру Борисова и Александра Петрова (по 10%).

Среди девушек лидерство разделили три актрисы — Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд получили по 7% голосов.

Лучшим российским фильмом 2025 года опрошенные назвали «Август» (20%), с отрывом обогнавший серию семейных лент — «Чебурашка» (6%), «Алиса в стране чудес» (4%), «Волшебник изумрудного города» (3%), «Горыныч» (2%), «Мастер и Маргарита» (2%).

Среди сериалов в опросе ВЦИОМ лидирует «След» (8%), далее идёт ряд криминальных драм («Тайны следствия», «Лихие», «Фишер», «Мосгаз»).

Материалы по теме
«Слово пацана. Кровь на асфальте» признали лучшим сериалом на кинофестивале в США
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android