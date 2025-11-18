Россияне назвали лучших актёров 2025 года — лидером стал Сергей Безруков

Аналитический центр ВЦИОМ подвёл итоги 2025 года в российском кино — по результатам опроса главной звездой российская аудитория назвала Сергея Безрукова. Он набрал 15%, обогнав Сергея Бурунова (14%), Юру Борисова и Александра Петрова (по 10%).

Среди девушек лидерство разделили три актрисы — Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд получили по 7% голосов.

Лучшим российским фильмом 2025 года опрошенные назвали «Август» (20%), с отрывом обогнавший серию семейных лент — «Чебурашка» (6%), «Алиса в стране чудес» (4%), «Волшебник изумрудного города» (3%), «Горыныч» (2%), «Мастер и Маргарита» (2%).

Среди сериалов в опросе ВЦИОМ лидирует «След» (8%), далее идёт ряд криминальных драм («Тайны следствия», «Лихие», «Фишер», «Мосгаз»).