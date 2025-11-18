Скидки
Пятый сезон сериала «Полярный» с Пореченковым выйдет на ТНТ уже 1 декабря

Пятый сезон сериала «Полярный» с Пореченковым выйдет на ТНТ уже 1 декабря
1 декабря на ТНТ стартует пятый сезон комедийного сериала «Полярный». Главные роли вновь сыграют Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и Екатерина Шпица.

В новом сезоне Витю Мясника ждут новые сюрпризы — пока он пытается открыть горнолыжный курорт, в его жизни появляются взрослый сын и знакомый по прежней жизни криминальный авторитет, вышедший из тюрьмы.

Видео доступно во VK-группе «ТНТ Чебоксары». Права на видео принадлежат ТНТ.

Ранее авторы планировали, что пятый сезон станет финальным для «Полярного». Напомним, сюжет рассказывает о бывшем криминальном авторитете, который после удара головой забывает пароль от счёта с деньгами и вынужден скрываться в далёком северном городке.

