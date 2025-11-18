Скидки
В России предложили ввести медицинскую карту для киберспортсменов

Данил donk Крышковец на IEM Chengdu 2025 по CS 2
Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил внедрить цифровую спортивную медицинскую карту для киберспортсменов России с целью системного мониторинга здоровья и снижения профессиональных рисков.

По его словам, несмотря на официальное признание киберспорта и рост числа турниров, в стране отсутствует единая система медицинского сопровождения цифровых спортсменов. При этом нагрузки в дисциплине специфичны: длительное статическое напряжение, высокие требования к зрению, эмоциональные и когнитивные перегрузки напрямую влияют на спортивные результаты.

Цифровая медкарта должна включать полный медицинский профиль (зрение, опорно-двигательный аппарат, нейрофизиология, сон, стресс, когнитивные функции), обеспечивать динамический мониторинг, прогнозирование рисков и выдавать персональные рекомендации по тренировочному процессу. Доступ к данным получат врачи, тренеры и спортивные психологи, а система будет интегрирована с Минспорта, федерациями и центрами подготовки.

Цель инициативы — создать научно обоснованную и безопасную среду для подготовки киберспортсменов, снизить риски профессиональных заболеваний и повысить конкурентоспособность российских игроков на международной арене.

Киберспорт в России официально признан видом спорта с 2016 года. В 2024 году Минспорта утвердил единые требования к проведению соревнований, а число лицензированных киберспортивных организаций превысило 150.

