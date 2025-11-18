Скидки
Дженна Ортега рассказала, что хочет увидеть в третьем сезоне «Уэнсдей»

Дженна Ортега рассказала, что хочет увидеть в третьем сезоне «Уэнсдей»
Комментарии

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега после финала второго сезона поразмышляла о том, что хотела бы увидеть в продолжении шоу.

Так, Ортега бы хотела примирить своего персонажа с Мортишей.

Я бы хотела, чтобы они перестали ссориться и объединились. Мы как раз говорили о том, как женщины объединяются, и это немного заметно в финальном эпизоде ​​или нескольких эпизодах. Думаю, нам стоит обратить на это внимание.

Кроме того, актриса желает, чтобы Уэнсдей разобралась с тёмной стороной своей личности.

Думаю, важно, чтобы Уэнсдей немного разобралась с тёмной стороной своей личности, но при этом не воспринимала всё слишком серьёзно.

Сериал «Уэнсдей» уже продлили на третий сезон.

