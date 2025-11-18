Студию-разработчика S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной организацией в России

Генеральная прокуратура РФ объявила игровую студию GSC Game World нежелательной организацией на территории России.

Создателей серии популярных игр S.T.A.L.K.E.R. обвиняют в финансовой поддержке ВСУ и продвижении русофобских идей через свои проекты.

В 2024 году организацией выпущена компьютерная игра, продвигающая украинские нарративы, содержащая агрессивный русофобский контент.

Студия GSC Game World была основала в 1995 году в Киеве. В прошлом году компания выпустила S.T.A.L.K.E.R. 2 — игру неоднократно предлагали запретить в России. Например, Виталий Милонов указывал на то, что украинские разработчики специально вырезали перевод на русский.