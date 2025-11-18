Скидки
Игры в Game Pass (Геймпасс) в ноябре-декабре 2025 года: The Crew Motorfest, Banishers: Ghosts of New Eden, Marvel Cosmic Invasion

В ноябре в Game Pass добавят The Crew Motorfest, Banishers, Lost Records и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине ноября и самом начале декабря 2025 года.

Главными новинками в подписке станут гонка The Crew Motorfest, экшен Banishers: Ghosts of New Eden и экшен Marvel Cosmic Invasion по вселенной Marvel.

Какие игры добавят в Game Pass в ноябре-декабре 2025 года:

  • Kulebra and the Souls of Limbo (Premium) — 19 ноября;
  • Revenge of the Savage Planet (Premium) — 19 ноября;
  • Moonlighter 2: The Endless Vault (PC Game Pass) — 19 ноября;
  • Monsters are Coming! Rock & Road (PC Game Pass) — 20 ноября;
  • The Crew Motorfest (Ultimate, PC Game Pass) — 20 ноября;
  • Banishers: Ghosts of New Eden (Premium) — 25 ноября;
  • Kill It With Fire! 2 (Premium) — 25 ноября;
  • Marvel Cosmic Invasion (Ultimate, PC Game Pass) — 1 декабря;
  • Lost Records: Bloom & Rage (Premium) — 2 декабря.

Фото: Xbox

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 30 ноября из Game Pass пропадут:

  • Barbie Project Friendship;
  • Lords of the Fallen;
  • Octopath Traveler;
  • Octopath Traveler 2;
  • SteamWorld Build.
