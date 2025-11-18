В ноябре в Game Pass добавят The Crew Motorfest, Banishers, Lost Records и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине ноября и самом начале декабря 2025 года.
Главными новинками в подписке станут гонка The Crew Motorfest, экшен Banishers: Ghosts of New Eden и экшен Marvel Cosmic Invasion по вселенной Marvel.
Какие игры добавят в Game Pass в ноябре-декабре 2025 года:
- Kulebra and the Souls of Limbo (Premium) — 19 ноября;
- Revenge of the Savage Planet (Premium) — 19 ноября;
- Moonlighter 2: The Endless Vault (PC Game Pass) — 19 ноября;
- Monsters are Coming! Rock & Road (PC Game Pass) — 20 ноября;
- The Crew Motorfest (Ultimate, PC Game Pass) — 20 ноября;
- Banishers: Ghosts of New Eden (Premium) — 25 ноября;
- Kill It With Fire! 2 (Premium) — 25 ноября;
- Marvel Cosmic Invasion (Ultimate, PC Game Pass) — 1 декабря;
- Lost Records: Bloom & Rage (Premium) — 2 декабря.
Фото: Xbox
Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 30 ноября из Game Pass пропадут:
- Barbie Project Friendship;
- Lords of the Fallen;
- Octopath Traveler;
- Octopath Traveler 2;
- SteamWorld Build.
Материалы по теме
Комментарии