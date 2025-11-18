Скидки
Вышел трейлер научно-фантастического фильма «Проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом

Комментарии

Создатели предстоящего фильма «Проект «Аве Мария» опубликовали новый трейлер научно-фантастической ленты. Картина выйдет в прокат 20 марта 2026 года.

Сюжет основан на книге Энди Вейра (автора «Марсианина») и рассказывает о недалёком будущем. Человечество оказывается на грани катастрофы, и группа учёных и инженеров работает над проектом «Аве Мария», чтобы спасти мир от уничтожения.

Главную роль сыграл Райан Гослинг, режиссёрами стали Фил Лорд и Кристофер Миллер («Человек-паук: Через вселенные», «Человек-паук: Паутина вселенных»).

Ранее журналисты после просмотра ленты описывали фильм как эмоциональную смесь «Интерстеллара» и «Прибытия».

