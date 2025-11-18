Чат в Roblox разделят по возрастам — для доступа придётся подтвердить свою личность

Разработчики Roblox приняли решение разделить игровой чат по возрастным категориям. Теперь для доступа к чату пользователям придётся пройти верификацию личности с помощью веб-камеры.

По итогам проверки всех игроков будут распределять по шести категориям. В самую младшую попадут дети в возрасте до девяти лет, а в самую старшую — пользователи от 21 года и старше.

Решение принято на фоне массовых обвинений в адрес создателей Roblox. Родители и общественные деятели указывают на то, что в чатах игры действует много педофилов — разработчиков обвиняют в бездействии, в их адрес уже подали несколько исков в разных странах мира.