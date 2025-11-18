Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Чат в Roblox разделят по возрастам — для доступа придётся подтвердить свою личность

Чат в Roblox разделят по возрастам — для доступа придётся подтвердить свою личность
Комментарии

Разработчики Roblox приняли решение разделить игровой чат по возрастным категориям. Теперь для доступа к чату пользователям придётся пройти верификацию личности с помощью веб-камеры.

По итогам проверки всех игроков будут распределять по шести категориям. В самую младшую попадут дети в возрасте до девяти лет, а в самую старшую — пользователи от 21 года и старше.

Решение принято на фоне массовых обвинений в адрес создателей Roblox. Родители и общественные деятели указывают на то, что в чатах игры действует много педофилов — разработчиков обвиняют в бездействии, в их адрес уже подали несколько исков в разных странах мира.

Материалы по теме
Прокурор США подал в суд на Roblox из-за опасности для детей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android