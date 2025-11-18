Во втором сезоне «Сорвиголова: Рождённый заново» авторам разрешили делать «всё, что хотят»

Продюсер супергеройского сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Сана Аманат рассказала, что во время работы над вторым сезоном команда шоу чувствовала себя более свободно.

В отличие от первого сезона перезапуска, когда Marvel решила провести «творческую перезагрузку» и уволили ряд сценаристов, теперь продюсеры решили довериться команде:

Перед нами был открыт весь мир, и это давало нам свободу. Мы думали: мы можем делать всё, что захотим.

Съёмки продолжения сериала завершились в июне. Во втором сезоне актриса Кристен Риттер вернётся к роли Джессики Джонс. Кроме того, в продолжении сыграет звезда серии хорроров «Крик» Мэттью Лиллард.

Новый сезон стартует 4 марта 2026 года.