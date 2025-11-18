Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер «Хронологии воды» — первого фильма Кристен Стюарт в роли режиссёра

Вышел трейлер «Хронологии воды» — первого фильма Кристен Стюарт в роли режиссёра
Комментарии

Создатели предстоящего фильма «Хронология воды» представили трейлер ленты. Драма выйдет в мировой кинопрокат 9 января 2026 года.

Картина расскажет о девушке-пловце, которая сбегает из дома из-за насилия. Героине предстоит отправиться в неизвестность, чтобы преодолеть свои страхи.

Видео доступно на YouTube-канале theforgefilm. Права на видео принадлежат Les Films du Losange.

«Хронология воды» станет режиссёрским дебютом Кристен Стюарт, известной по роли Беллы в серии фильмов «Сумерки». Ранее девушка уже пробовала свои силы в короткометражном формате — в 2017 году вышел её проект «Пойдём поплаваем».

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер научно-фантастического фильма «Проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android