Вышел трейлер «Хронологии воды» — первого фильма Кристен Стюарт в роли режиссёра

Создатели предстоящего фильма «Хронология воды» представили трейлер ленты. Драма выйдет в мировой кинопрокат 9 января 2026 года.

Картина расскажет о девушке-пловце, которая сбегает из дома из-за насилия. Героине предстоит отправиться в неизвестность, чтобы преодолеть свои страхи.

Видео доступно на YouTube-канале theforgefilm. Права на видео принадлежат Les Films du Losange.

«Хронология воды» станет режиссёрским дебютом Кристен Стюарт, известной по роли Беллы в серии фильмов «Сумерки». Ранее девушка уже пробовала свои силы в короткометражном формате — в 2017 году вышел её проект «Пойдём поплаваем».