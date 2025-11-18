Скидки
Для Assassin's Creed Mirage вышло бесплатное дополнение с новым сюжетом

Компания Ubisoft выпустила обновление 1.1.0 для Assassin's Creed Mirage и сюжетное DLC Valley of Memory («Долина памяти»). Дополнение будет бесплатным для тех, кто уже купил игру.

Новая кампания расскажет о новых приключениях Басима — герой отправляется в новую локацию Алула на поиски пропавшего отца. Помимо основного квеста, игрокам будут доступны новые побочные задания: разработчики оценивают весь новый контент примерно в шесть часов.

Кроме того, в Assassin's Creed Mirage были добавлены свободные прыжки и улучшен паркур, а игроки теперь свободно могут перезапускать миссии. Кроме того, теперь появилось два новых уровня сложности.

