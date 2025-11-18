PARIVISION вышла в плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

PARIVISION победила BetBoom Team в матче за выход в плей-офф на PGL Wallachia Season 6 по Dota 2. Противостояние закончилось со счётом 2:0.

Первый матч закончился за 81 минуту со счётом 34:34: команда Эдгара 9Class Налтакяна смогла одержать победу с голым троном. Второй же раунд завершился за 56 минут со счётом 29:30.

Сами игроки PARIVISION не смогли сдержать эмоций после таких долгих и непростых игр.

Теперь PARIVISION предстоит побороться в плей-офф, а BetBoom Team, в свою очередь, сыграет 19 ноября в корзине 2-2. Расписание раскроют позже.

PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября 2025 года в Бухаресте, Румыния. В турнире участвуют 16 команд, разыгрывающих призовой фонд в размере $ 1 млн.