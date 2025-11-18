Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PARIVISION вышла в плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

PARIVISION вышла в плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Алан Satanic Галлямов на BLAST Slam II
Комментарии

PARIVISION победила BetBoom Team в матче за выход в плей-офф на PGL Wallachia Season 6 по Dota 2. Противостояние закончилось со счётом 2:0.

Dota 2. PGL Wallachia Season 6 . Групповой этап
18 ноября 2025, вторник. 18:00 МСК
BetBoom Team
Окончен
0 : 2
PARIVISION

Первый матч закончился за 81 минуту со счётом 34:34: команда Эдгара 9Class Налтакяна смогла одержать победу с голым троном. Второй же раунд завершился за 56 минут со счётом 29:30.

Сами игроки PARIVISION не смогли сдержать эмоций после таких долгих и непростых игр.

Теперь PARIVISION предстоит побороться в плей-офф, а BetBoom Team, в свою очередь, сыграет 19 ноября в корзине 2-2. Расписание раскроют позже.

PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября 2025 года в Бухаресте, Румыния. В турнире участвуют 16 команд, разыгрывающих призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
Team Spirit вышла в плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android