Google выпустила Gemini 3 — самую умную нейросеть в мире

Аудио-версия:
Комментарии

Компания Google представила Gemini 3 — новую версию своего чат-бота. В корпорации называют модель самой продвинутой мультимодальной платформой в мире, которая заметно опережает конкурентов сразу во многих категориях.

Видео доступно на YouTube-канале Google Gemini. Права на видео принадлежат Google.

Так, Gemini 3 умеет обрабатывать практически любую информацию в интернете: от текста до картинок, видео и аудиофайлов. Разработчики отмечают, что новая модель способна давать более корректные ответы на самые разные вопросы, помогая «планировать свою повседневную жизнь».

Наибольший прирост показывает версия Gemini 3 Deep Think — в этом режиме нейросеть ещё более вдумчиво анализирует запросы и показывает самые впечатляющие результаты в тестированиях, научных работах и других математических вычислениях.

Сравнения качества работы Gemini 3 и других нейросетей

Сравнения качества работы Gemini 3 и других нейросетей

Фото: Google

Gemini 3 уже доступен всем подписчикам одноимённого приложения. В ближайшее время модель также появится в поиске Google, ИИ-функции которого работают и в России.

