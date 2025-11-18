BC.Game уступила PARIVISION на ESL Challenger League 50: Europe по CS 2

PARIVISION обыграла BC.Game в полуфинале ESL Challenger League Season 50: Europe по Counter-Strike 2. Матч завершился со счётом 2:0: 13:11 на Ancient и 13:5 — на Mirage.
Александр s1mple Костылев провёл серию с K/D 27-27 и рейтингом 1,03, в то время как Денис electroNic Шарипов закончил матч с K/D 25-34 и рейтингом 0,96. Оба игрока показали лучший результат в команде.
Тем не менее BC.Game покинула турнир. PARIVISION предстоит сыграть матч за выход на ESL Pro League 23 с победителем пары SINNERS/Friendly Campers. Напомним, команда Джами Jame Али также сыграет на мэйджоре.
ESL Challenger League Season 50: Europe проходит с 18 по 20 ноября в онлайн-формате. Команды разыгрывают слот на основной чемпионат ESL Pro League 23.