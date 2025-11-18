Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BC.Game уступила PARIVISION на ESL Challenger League 50: Europe по CS 2

BC.Game уступила PARIVISION на ESL Challenger League 50: Europe по CS 2
Александр s1mple Костылев на BLAST.tv Austin Major
Комментарии

PARIVISION обыграла BC.Game в полуфинале ESL Challenger League Season 50: Europe по Counter-Strike 2. Матч завершился со счётом 2:0: 13:11 на Ancient и 13:5 — на Mirage.

Александр s1mple Костылев провёл серию с K/D 27-27 и рейтингом 1,03, в то время как Денис electroNic Шарипов закончил матч с K/D 25-34 и рейтингом 0,96. Оба игрока показали лучший результат в команде.

Тем не менее BC.Game покинула турнир. PARIVISION предстоит сыграть матч за выход на ESL Pro League 23 с победителем пары SINNERS/Friendly Campers. Напомним, команда Джами Jame Али также сыграет на мэйджоре.

ESL Challenger League Season 50: Europe проходит с 18 по 20 ноября в онлайн-формате. Команды разыгрывают слот на основной чемпионат ESL Pro League 23.

Материалы по теме
s1mple и electronic поедут на LAN-турнир по CS 2 в Грузию
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android