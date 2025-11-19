Скидки
Расписание матчей пятого дня PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

Расписание матчей пятого дня PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Сегодня, 19 ноября, завершится групповой этап на PGL Wallachia Season 6 по Dota 2.

В рамках пятого игрового дня коллективы проведут серии в формате best-of-3 (до двух побед). Ранее в плей-офф прошли такие команды, как Team Spirit, Team Liquid, OG, MOUZ и PARIVISION. Roar Gaming, Team Cobra, Nigma Galaxy, Yakult Brothers и Team Tidebound, в свою очередь, покинули турнир.

Расписание игр PGL Wallachia Season 6 на среду, 19 ноября:

  • 11:00. Natus Vincere (Европа) — Tundra Gaming (Европа);
  • 14:00. BetBoom Team (Россия) — GamerLegion (Северная Америка);
  • 17:00. Xtreme Gaming (Китай) — HEROIC (Южная Америка).

PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября 2025 года в Бухаресте, Румыния. В турнире участвуют 16 команд, разыгрывающих призовой фонд в размере $ 1 млн.

