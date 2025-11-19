Скидки
Сериал «Скрежет металла» получит третий сезон

Variety объявило, что сериал «Скрежет металла» с Энтони Маки в главной роли получит третий сезон. Дату начала его съёмок и выхода пока не называют.

О чём расскажет третий сезон шоу, неизвестно. Вероятно, его события развернутся после действия второго сезона. Сюжет экранизации разворачивается вокруг смертельного турнира, в котором соревнуются лучшие водители мира.

Маскотом франшизы стал большой клоун по имени Сладкоежка, которого в первых двух сезонах сыграл Джо Синоа. Вероятно, все актёры вернутся к своим ролям и в третьем сезоне, хотя об этом пока не объявляли, как и о возвращении к роли Синоа.

