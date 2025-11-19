Появился новый кадр фильма ужасов «Пришлите помощь» режиссёра «Человека-паука» Сэма Рэйми

Издание Empire поделилось новым кадром фильма ужасов «Пришлите помощь», который снял режиссёр «Человека-паука» Сэм Рэйми. На нём можно увидеть двух основных персонажей, которые что-то делают с верёвками.

Фото: Empire

Фильм расскажет о женщине и её начальнике, которые чудом выжили после авиакатастрофы и оказались на необитаемом острове. Теперь они вынуждены выживать вдвоём.

Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти», «Настоящий детектив»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт», «Оборотень») и Деннис Хейсберт («Жизнь короля», «Тринадцатый этаж»).

Премьера хоррора в зарубежных кинотеатрах намечена на 30 января 2026 года.