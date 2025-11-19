Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился новый кадр фильма ужасов «Пришлите помощь» режиссёра «Человека-паука» Сэма Рэйми

Появился новый кадр фильма ужасов «Пришлите помощь» режиссёра «Человека-паука» Сэма Рэйми
Комментарии

Издание Empire поделилось новым кадром фильма ужасов «Пришлите помощь», который снял режиссёр «Человека-паука» Сэм Рэйми. На нём можно увидеть двух основных персонажей, которые что-то делают с верёвками.

Фото: Empire

Фильм расскажет о женщине и её начальнике, которые чудом выжили после авиакатастрофы и оказались на необитаемом острове. Теперь они вынуждены выживать вдвоём.

Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти», «Настоящий детектив»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт», «Оборотень») и Деннис Хейсберт («Жизнь короля», «Тринадцатый этаж»).

Премьера хоррора в зарубежных кинотеатрах намечена на 30 января 2026 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android