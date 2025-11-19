Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дэниел Рэдклифф обратился к актёру, который играет нового Гарри Поттера

Дэниел Рэдклифф обратился к актёру, который играет нового Гарри Поттера
Аудио-версия:
Комментарии

Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в семи фильмах франшизы, выпущенной Warner Bros., недавно рассказал, что написал письмо Доминику Маклафлину — исполнителю роли героя в грядущем сериале «Гарри Поттер».

По словам актёра, он пожелал своему юному коллеге получить ещё больше удовольствия от съёмок, чем он сам в своё время. Маклафин же ответил Рэдклиффу милой запиской.

Я не стал бы говорить, что каждый, кто будет играть Гарри, обязан со мной связываться. Я знаю несколько людей, работающих над проектом, поэтому написал Доминику письмо, и он прислал мне очень милый ответ. Я просто хотел сказать ему: «Надеюсь, ты получишь невероятное удовольствие, даже большее, чем получил я».

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году и вновь расскажет уже знакомую историю, но уже в формате семи сезонов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android