Актриса Эль Фаннинг назвала худший фильм в своей карьере — он от российского режиссёра
Актриса и модель Эль Фаннинг в недавнем интервью во время подкаста Off Menu рассказала, что худшим фильмом в её карьере определённо стал «Щелкунчик и Крысиный король» Андрея Кончаловского.
По словам Фаннинг, она снялась в картине ещё ребёнком, поэтому не имеет к качеству ленты никакого отношения.
У него 0% «свежести» на Rotten Tomatoes. Это худший фильм, в котором я снималась. Не смотрите его. Я была ребёнком и не имела к этому отношения! Я не знаю, о чём они думали, когда снимали это.
Вместе с Фаннинг в проекте снимались супруга Кончаловского Юлия Высоцкая, Фрэнсис де ла Тур, Натан Лейн и другие.
